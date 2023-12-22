Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Они ждут дальнейшего развития событий

Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.

Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Они заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий. Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности прибыль от турнира.