  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Они ждут дальнейшего развития событий
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Они ждут дальнейшего развития событий

Италия
Обновлено

Туринский клуб анализирует ситуацию

Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Они ждут дальнейшего развития событий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.

Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Они заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий. Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности прибыль от турнира.

Читайте такжеЮвентус хочет продать двух известных защитников
По теме
yellow-arrow
Фрозиноне - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.12.2023
yellow-arrow
В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят клубам вступать в Суперлигу
yellow-arrow
Президент Наполи Де Лаурентис: В январе мы подпишем трех новых игроков
Ювентус (Турин) Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости