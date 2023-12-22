Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Они ждут дальнейшего развития событий
Туринский клуб анализирует ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.
Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Они заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий. Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности прибыль от турнира.
Популярное сейчас
- УАФ назвала место проведения первого домашнего матча сборной Украины в 2024-м году
- Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза РФ - Wall Street Journal
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Моуриньо выпустил Саншеша со скамейки и заменил его обратно через 18 минут
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке