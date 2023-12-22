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Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Туринцы ждут дальнейшего развития событий
Туринский клуб анализирует ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.
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Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Туринцы заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий.
Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности, прибыль от турнира.
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