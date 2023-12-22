  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Туринцы ждут дальнейшего развития событий
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Туринцы ждут дальнейшего развития событий

Италия
Обновлено

Туринский клуб анализирует ситуацию

Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Туринцы ждут дальнейшего развития событий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Туринцы заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий.

Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности, прибыль от турнира.

Читайте такжеЮвентус хочет продать двух известных защитников
По теме
yellow-arrow
Болонья - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.12.2023
yellow-arrow
Малиновский в старте. Текстовый онлайн матча Серии А Сассуоло - Дженоа
yellow-arrow
Малиновский выйдет в старте Дженоа на Сассуоло. Коваленко остался в запасе Эмполи
Ювентус (Турин) Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости