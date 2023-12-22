Ювентус не сделал ни одного заявления относительно Суперлиги. Туринцы ждут дальнейшего развития событий

Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Это решение начали комментировать почти все клубы, но "Ювентус" пока не сделал ни одного официального заявления.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Туринский клуб должен проанализировать ситуацию по Европейской Суперлиге. Туринцы заняли нейтральную позицию и ожидают дальнейшего развития событий.

Выбор, который "Ювентус" сделает в будущем, будет учитывать все составляющие в этой области, в частности, прибыль от турнира.