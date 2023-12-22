Серия А. Малиновский поднимается вверх, Коваленко застревает в зоне вылета

Серия А. 17-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Дженоа" 1:2

Голы: Пинамонти 28 - Гудмундссон 64 (пен.), Экубан 87

"Сассуоло" и "Дженоа" похожи. Обе начали тур с 16-ю очками, в четырех над зоной вылета. Обе хорошо начали сезон, а затем сильно сдали, набрав лишь 16 очков на двоих в последних десяти турах. Обе играют против грандов лучше, чем против середняков и аутсайдеров. И обе устраивают драмы в концовках матчей, причем обычно во вред себе, обычно пропуская в те минуты решающие голы.

Сегодня одна из тенденций прервалась. После ничьей и шести поражений в гостях "Дженоа" победила на выезде. Еще и после семи результатов, потерянных из-за пропущенных после 82-ой минуты, забила в такое время. Прорыв. Она хотя бы начинает подниматься от зоны вылета. А "Сассуоло" без побед и лишь с тремя очками в шести последних домашних матчах рискует опуститься ближе к ней.

"Дженоа" в целом играла получше. Владела мячом 57 процентов времени, больше создавала. Хотя и "Сассуоло" не играл плохо. Точнее - обе команды играли весьма некачественно. Несколько опасных прорывов запарывались ужасным приемом мяча либо последним пасом. Причем если второму явно мешало отсутствие лидера Доменико Берарди, то лидер первой Гудмундссон играл и отличился.

Хозяева открыли счет на фоне давления гостей. Убежали в контратаку, Лорьенте отдал не очень хороший пас Пинамонти, но тот убрал защитника и забил свой второй гол с 25-го сентября. Мог счет стать и 2:0, но Энрике метров с девяти замкнул туда, где были ноги вратаря Мартинеса.

Второй тайм хотя бы начался моментами гостей. Бадель и Сабелли разыграли, и Милан головой не попал. Малиновский пробивал с 18-ти метров слета с отскоком от газона - Консильи накрыл мяч не сразу. Гудмундссон и Торсби били с относительно острых углов - Консильи четко прикрывал. А в итоге рука Эрлича принесла пенальти, пас же пяткой Гудмундссона в контратаке - первый гол Экубана в сезоне.

Малиновский, как всегда, играл в центре поля, помогал защитникам разыгрывать, боролся в обороне. Выиграл четыре из шести единоборств. Иногда прессинговал на одной линии с двумя форвардами, во время атак своей команды иногда приходил в штрафную либо на ее линию, но не получал мяч. В штрафной соперника мяча не касался.

По передачам он был лишь восьмым среди игроков стартового состава команды (41), по касаниям мяча - девятым (47). Это очень мало для центрального полузащитника. Зато 95 процентов точных передач - второй результат на поле среди игроков "старта". Хороший удар на его счету. Еще один, издали в конце первого тайма - очень неточно. И навес углового, который замкнули слишком слабо.

Руслан был заменен на 90-ой минуте.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Лацио" 0:2

Голы: Гендузи 9, Дзакканьи 67

"Сассуоло" может пока не бить тревогу благодаря "Эмполи". Тот остался с пятью очками в последних уже восьми матчах. После 1:0 в Неаполе он слишком уж расслабился. Сегодня проиграл второй матч подряд, вновь не забив. Еще и "Лацио", который страдает в гостях в лиге и набрал в восьми предыдущих матчах Серии А на выезде две победы и семь очков. Римлян можно было поймать.

Поймали на самом деле они. Луис Альберто разыграл с Дзакканьи, удары Маттиа и Иммобиле вытащил с линии, Гендузи подхватил и забил метров с 11-ти. Вскоре Гендузи мог забить еще, но его опередил вратарь Каприле.

Далее уже к 25-ой минуте Иммобиле и Луис Альберто ушли с поля из-за травм, "Эмполи" доминировал, завершив матч с 21:14 по ударам по воротам и 54:46 по владению мячом. Но никак не мог пробить Проведеля. Иван даже потащил удар, прыгая назад, отбил и удар Мальдини сквозь частокол ног, блестяще вытащил удар Камбиаги, легко отбивал более стандартные удары.

На 62-ой минуте на поле вышел Виктор Коваленко, вернувшийся после матча отсутствия из-за плохой физической формы. Как и партнеры по команде, он прессинговал высоко. Там их и поймали, пройдя его еще на половине поля "Лацио". Два удара Дзакканьи заблокировали, но третий он реализовал.

Далее Коваленко продолжал играть высоко, стараться. Мяч часто находился у него (24 касания). Пасовал с 88-ю процентами точности. Простреливал в штрафной справа в ее центр, отдавал туда проникающий пас (далее навесили, состоялся удар с острого угла, вратарь отбил на угловой). Пробивал с линии штрафной (заблокировали). Но было уже поздно.

"Эмполи" остается в зоне вылета, "Лацио" возвращается в Топ-10 перед матчами всех конкурентов.