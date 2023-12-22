Серия А. Милан еле спасается от поражения от последней команды лиги, победа Фиорентины

Серия А. 17-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Милан" 2:2

Голы: Фасио 42, Кандрева 63 - Томори 17, Йович 90

"Салернитана": Костиль, Мадзокки (Бронн 78), Пирола (Дьомбер 62), Фасио, Брадарич, Л. Кулибали, Кастанос (Мартеджани 78), Леговски, Кандрева, Чауна (Кабрал 78), Диа (Иквуэмеси 62)

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер (Шимич 46), Томори (Флоренци 65), Эрнандес, Беннасер (Йович 70), Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 70), Жиру, Леау

Предупреждения: Кастанос 44, Мадзокки 71, Дьомбер 74 - Леау 35

Джан Пьеро Гасперини заявил, что, если "Салернитана" на последнем месте в Серии А, значит, Серия А на высоком уровне. Причем сказал он это после разгрома его "Аталантой" той "Салернитаны" в понедельник со счетом 4:1. Хотя Гасп знал, что говорит. Команда Филиппо Индзаги не так плоха и напрягала бергамцев до 82-ой минуты.

Также в предыдущем домашнем матче она проиграла "Болонье" с разницей лишь в один мяч, а в позапрошлом и вовсе победила "Лацио". И сегодня была близка к победе над "Миланом". Если кто из соперников на "Ареки" и заслужил победить сегодня, то это она. В который раз подвела наивность и концовка матча.

С другой стороны, если "Милан" на третьем месте в Серии А, значит, она на невысоком уровне. "Россонери" уже два месяца играют крайне неуверенно, неровно. Нередко - просто плохо. После ничьей в Салерно насчитывают лишь три победы в девяти последних матчах в этом турнире.

Особенно они страдают в гостях и во вторых таймах. Сегодня серия гостевых матчей лиги без побед достигла четырех, причем в каждом из них пропущены минимум два мяча. В целом девять. И семь из них - после перерыва.

На этот раз хотя бы после перерыва удалось избежать поражения. Возможно, начала действовать магия Златана Ибрагимовича, приехавшего с командой на матч впервые после возвращения в клуб. Но она помогла лишь сравнять. Не помогла играть ровно, с желанием, с энтузиазмом. Не помогла выглядеть свежее команды, которая играла в понедельник.

После побед в Ньюкасле и над "Монцей" Стефано Пиоли спросили, начался ли новый сезон его команды. Он заявил, что ответ на этот вопрос даст матч в Салерно. Если так, то ответ ясен - ничего нового, все то же унылое старое.

Для Филиппо Индзаги могло начаться новое - период безработицы. Но он остановил команду, в которой блистал как игрок, и пока продолжит работать.

Ударов в этом матче набралось много - 41. Но по игре этого не было заметно. Не было заметно и огромное преимущество "Милана" по владению мячом (66 процентов). Опасных моментов и ускорений было маловато, а игра выглядела как минимум равной, если не с преимуществом "Салернитаны".

В начале матча мяч Брадарича срезался к Диа, и Маньяну пришлось тащить. Далее "Милан" заиграл получше и забил. С углового, мяч ходил слева направо и в центр. В итоге навес Леау, отскок и удар головой Томори сделали счет 1:0.

Во второй половине тайма начался практически штурм ворот Маньяна. Француз отбивал удар головой своего игрока, отбил удар Кастаноса низом, завершавший отличную комбинацию. Кандрева чуть не попал. В итоге попал Фасио, замкнув угловой ударом головой.

В первые 17 минут второго тайма моментов практически не было. А тот, что был, Лофтус-Чик завершил мощным ударом с 13-ти метров, но по центру. Костиль отбил. Затем же Томори получил травму, упал, соперник продолжил, и Кандрева пробил из района правого угла штрафной. Маньян пропустил в ближний угол, и гол полностью на его совести.

Майк затем частично исправился, отбив коварный удар Мадзокки из-под перекладины. А об ответе "Милан" вспомнил лишь минуты после 82-ой, до этого продолжая спать. В итоге он создал два супермомента. Костиль совершил двойной сейв на Йовиче в первом, но во втором тот уже аккуратно положил мяч в угол со скидки головой Жиру.

В добавленное время Костиль еще и отбил удар головой Калабрии.

Впервые с 2019-го года "Милан" не побеждает в четырех гостевых матчах лиги подряд. Пропускает в седьмом из восьми последних гостевых. Он останется третьим по итогам тура, но долго при такой игре на таком месте не удержится.

"Салернитана" остается последней, но против этого соперника играет вничью в третьем матче из четырех последних. Да и поражение в четвертом было близким к ничьей. Она в целом не безнадежна.

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Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Фиорентина" 0:1

Гол: Бельтран 7

"Фиорентина" в последние два месяца играет в лиге так же неровно, как и "Милан". Четыре победы, ничья и четыре поражения. Причем последние две победы - со счетом 1:0. Но уже их достижение, а также в целом десять очков в четырех последних турах с одним пропущенным, могут свидетельствовать о выходе на стабильный путь.

Флорентийцы играли против довольно сложного соперника, из Топ-10, и потому решили начать мощно. Иконе пробил дважды в начале - немного неточно и сейв вратаря Ди Грегорио. Затем Ди Грегорио пробил в Бельтрана, и от того мяч полетел в ворота. Сразу же Иконе обошел вратаря, но замешкался, и Д'Амброзио заблокировал.

А потом? Игра была засушена без каких либо вариантов. Разве что Кирьякопулос в начале второго тайма смазал из вратарской. Но в целом за весь матч "Монце" позволили нанести лишь семь ударов по воротам. А "Фиорентина" нанесла в два раза больше. Идеальное выездное выступление.

"Фиалки" на четвертом месте в трех очках позади "Милана".