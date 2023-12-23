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Стефано Пиоли: Мы совершаем мелкие ошибки, которые дорого нам стоят

Италия

Наставник Милана о потере очков

Стефано Пиоли: Мы совершаем мелкие ошибки, которые дорого нам стоят

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вчера в рамках 17 тура Серии А, "Милан" сыграл в ничью с "Салернитаной" 2:2. Главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли прокомментировал игру:

"Самым сложным в этой игре было вскрыть оборону, но мы это сделали дважды, затем мы проявили невнимательность, нам нужно было сыграть интенсивнее и сосредоточенно опекать игроков "Салернитаны". Мы в который раз совершаем мелкие ошибки, которые дорого нам обходятся", — сказал главный тренер "Милана".

Напомним, после 17 туров, "Милан" находится на 3 месте, с 33 очками.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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