Стефано Пиоли: Мы совершаем мелкие ошибки, которые дорого нам стоят

Вчера в рамках 17 тура Серии А, "Милан" сыграл в ничью с "Салернитаной" 2:2. Главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли прокомментировал игру:

"Самым сложным в этой игре было вскрыть оборону, но мы это сделали дважды, затем мы проявили невнимательность, нам нужно было сыграть интенсивнее и сосредоточенно опекать игроков "Салернитаны". Мы в который раз совершаем мелкие ошибки, которые дорого нам обходятся", — сказал главный тренер "Милана".