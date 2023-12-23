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Осимхен в ближайшие часы продлит контракт с Наполи

Италия

Станет самым высокооплачиваемым футболистом итальянского чемпионата

Осимхен в ближайшие часы продлит контракт с Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен в ближайшие часы встретится с представителями клуба для продления своего контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущее соглашение между сторонами действует до лета 2025 года. Контракт будет продлен еще на год, однако с увеличением заработной платы.

Нападающий зарабатывает в "Наполи" 5,5 млн евро, а его новый оклад будет равен 9-10 млн евро. Также предусмотрены бонусы.

В контракт будет включен пункт о клаусуле. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что она будет равна 130 млн евро.

Осимхен выступает за "Наполи" с сентября 2020 года. Тогда он перешел из "Лилля" за 75 млн евро.

Всего на его счету 67 голов и 17 ассистов в 118 матчах за "неаполитанцев". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 110 миллионов евро.

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Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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