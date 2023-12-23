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Пиоли пока остается в Милане. Этому есть причина
Болельщики уже на грани
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"Милан" продолжает находиться в игровом кризисе. Главный тренер Стефано Пиоли никак не может исправить ситуацию. Вчера "Милан" едва спасся с последней в таблице "Салернитаной", сыграв вничью 2:2. С первым "Интером" разница в 8 очков. "Мы потеряли магию", - вот как Пиоли прокомментировал последний результат.
По информации Sky Sport, руководство "Милана" обсуждает сложившуюся ситуацию, но пока увольнять тренера не планирует. Как сообщают другие СМИ и журналисты, все из-за того, что быстро найти достойную замену очень трудно. Большинство специалистов заняты в других клубах.
"Милан" по итогам группового этапа Лиги Чемпионов занял 3-е место, поэтому сыграет в следующем году в Лиге Европы. В Серии А команда Пиоли третья. Следующая игра - с "Сассуоло" 30 декабря.
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