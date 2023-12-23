Разрывают Серию А. Болонья - Аталанта 1:0. Видео гола и обзор матча

"Болонья" является одной из главных неожиданностей этого сезона в Серии А. Команда почти не проигрывает - за полгода всего 2 поражения. А несколько дней назад, вообще, выбили "Интер" из Кубка Италии. Справились они и сегодня, с прямым конкурентом "Аталантой". Теперь "Болонья" - четвертая в таблице, и всего на 2 очка отстает от ближайшего "Милана".

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта" 1:0

Гол: Фергюсон 86

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Калафиори, Фройлер, Моро (Фаббиан 46), Фергюсон, Ндой (Урбански 45), Зиркзее (Эбишер 89), Салемакерс (Орсолини 75)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац (Пашалич 72), Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс (Миранчук 85), Эдерсон, Руджери (Дзаппакоста 67), Лукман (Скамакка 72), Де Кетеларе (Муриэль 67)

Предупреждения: Пош 30, Фройлер 70 - Де Роон 69, Дзаппакоста 79, Хатебур 88, Скамакка 90+5