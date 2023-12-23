Серия А. Рома - Наполи 2:0. Фестиваль желтых, красных и желто-красных

Серия А. 17-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи" 2:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 76, Лукаку 90+6

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен (Челик 75), Кристанте, Паредес (Азмун 71), Бове, Залевски (Эль-Шаарави 71), Лукаку, Белотти (Лоренцо Пеллегрини 71)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус (Натан 87), Руи (Дзербин 81), Лоботка (Каюст 56), Ангисса, Зелински (Гаэтано 88), Политано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори 87)

Предупреждения: Паредес 28, Р. Кристенсен 32, Кристанте 38, Белотти 60, Залевски 66, Эль-Шаарави 82, Азмун 90+5 - Руи 28, Жезус 62, Осимхен 73

Удаления: Политано 66 (прямая красная), Осимхен 86 (вторая желтая)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

В предыдущем десятилетии "Рома" и "Наполи" боролись за второе место, за право прекратить нескончаемую гегемонию "Ювентуса". Соответственно, матчи между ними, Солнечные дерби, были яркими, драматичными, качественными. И равными. В нынешнем десятилетии "Рома" даже не была близка ко второму месту, не близка и к "Наполи", который наконец-то взял свое Скудетто. Но сегодня обошла его.

Сегодня она прервала серию из двух ничьих и пяти поражений в семи матчах против этого соперника. Прервала отнюдь не в яркой манере. Ярких Солнечных дерби мы уже давно не видели. В нервной, скандальной, взбудораженной, на лезвии ножа. В матче, в котором было мало футбола, но много нервов, споров, карточек. 11 желтых и две красных.

В принципе, все, как мы и предсказывали. Ведь команды подошли к матчу на нервах. После неудачных результатов. "Джаллоросси" проиграли в Болонье, отыграв разобранно и некачественно. А "везувиани" во вторник влетели дома в Кубке "Фрозиноне" со счетом 0:4, причем пропускать и разваливаться начали на 65-ой минуте. Сегодня начало развала можно датировать 66-ой.

Владели мячом больше гости. В первом тайме - даже 67 процентов времени. Но тогда создали хозяева. Бове обыгрался с Лукаку, закрутил и задел перекладину. Белотти, игравший вместо все еще травмированного Дибалы, прострелил, Бове добивал в упор - Мерет спас. Ответ можно было заметить лишь во время штрафного, когда Осимхен через себя и Ангисса пяткой не попали по мячу как следует.

Во втором тайме и таких моментов не было. Вновь нервы, жалобы, вновь быстрая, но бестолковая игра. Пока Политано не был задержан за футболку и в отместку не ударил ногой обидчика Залевски. Против десяти игроков "Рома" разыграла, тем более, что Жозе Моуриньо успел с заменами. Замены Азмун и Эль-Шаарави пробили плохо, но мяч отскочил к замене Пеллегрини, а тот с разворота положил в сетку.

"Наполи" понесся отыгрываться, но "Рома" умеет сдерживать и ловить таких неорганизованных соперников в численном меньшинстве. От Лукаку спас Мерет. Затем Осимхен сзади сбил Эль-Шаарави и получил вторую желтую карточку. А затем четверо вышли в контратаку против одного, позволили еще двоим соперникам вернуться, но в итоге разыграли. Ндика прострелил на Лукаку.

Даже после этой победы "Рома" не в Топ-4. Слишком много очков она теряет в гостях. Зато дома добыла девятую победу в десяти последних матчах во всех турнирах. Она опирается на "Олимпико". "Наполи" же хорошо играл в гостях до недавнего времени, но вот проиграл на выезде уже третий матч подряд во всех турнирах. И пятый на всех полях во всех турнирах за 25 дней. Он в свободном падении.