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Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас

Италия
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Комментарий наставника Ромы

Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Италии "Рома" сыграла с "Наполи", 2:0. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал победу:

""Рома" хорошо играла в равных составах, имела два невероятных момента в начале матча и контролировала игру против команды, которая намного качественнее нас. Я считаю, мы заслуженно победили", — приводит слова Жозе Моуриньо Gianluca Di Marzio.

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Напомним, на текущий момент "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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