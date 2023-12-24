Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Италии "Рома" сыграла с "Наполи", 2:0. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал победу:

""Рома" хорошо играла в равных составах, имела два невероятных момента в начале матча и контролировала игру против команды, которая намного качественнее нас. Я считаю, мы заслуженно победили", — приводит слова Жозе Моуриньо Gianluca Di Marzio.