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Уверенная победа. Рома - Наполи 1:1. Обзор матчу и видео голов

Италия

Рома - Наполи 1:1. Обзор матчу и видео голов

Уверенная победа. Рома - Наполи 1:1. Обзор матчу и видео голов

Sky Sport Italia

UA-Футбол
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Вчера в рамках 17 тура чемпионата Италии "Рома" у себя дома победила "Наполи" со счетом 2:0.

Команды играли на равных и не рисковали. После удаления на 66-й минуте матча, "Рома" воспользовалась моментом и забила первый гол в матче, но удаления в "Наполи" не прекратились, на 86-й минуте с поля ушел уже Осимхен. На последних минутах команда Жозе Моуриньо рванула в контратаку и забила второй гол в матче.

Серия А. "Рома" - "Наполи" 1:1
Голы: Пеллегрини 76, Лукаку 90+6
Удаления: Политано 66, Осимхен 86

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