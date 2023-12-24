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Источник: Милан рассматривает варианты для будущей замены Пиоли

Италия
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Антонио Конте или Иньяцио Абате?

Источник: Милан рассматривает варианты для будущей замены Пиоли

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Как сообщает Gazzetta, руководство "Милана" заинтересовано в новом тренере.

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Как говорится в источнике, руководство "Милана" не будет спешить увольнять Стефано Пиоли, но оно уже рассматривает возможные варианты замены, в круг интереса клуба входят Антонио Конте и тренер молодежной команды "Милана" Иньяцио Абате.

Напомним, сейчас "Милан" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 33 очками.

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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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