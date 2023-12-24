Источник: Милан рассматривает варианты для будущей замены Пиоли

Как сообщает Gazzetta, руководство "Милана" заинтересовано в новом тренере.

Читайте также Пиоли пока остается в Милане. Этому есть причина

Как говорится в источнике, руководство "Милана" не будет спешить увольнять Стефано Пиоли, но оно уже рассматривает возможные варианты замены, в круг интереса клуба входят Антонио Конте и тренер молодежной команды "Милана" Иньяцио Абате.

Напомним, сейчас "Милан" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 33 очками.