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Фиорентина, вероятно, активирует опцию выкупа хавбека Ювентуса в ближайшее время
Артур Мело хочет остаться в Фиорентине
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Артур Мело хочет остаться в "Фиорентине", за который выступает на правах аренды. Об этом сообщает Николо Скира.
"Фиалки" довольны игрой бразильца и могут активировать опцию выкупа футболиста за 20 миллионов евро. "Ювентус" надеется, что договор будет заключен в ближайшее время.
Артур Мело сыграл 24 матча и отдал 2 ассиста во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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