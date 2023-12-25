Фиорентина, вероятно, активирует опцию выкупа хавбека Ювентуса в ближайшее время

Полузащитник "Ювентуса" Артур Мело хочет остаться в "Фиорентине", за который выступает на правах аренды. Об этом сообщает Николо Скира.

"Фиалки" довольны игрой бразильца и могут активировать опцию выкупа футболиста за 20 миллионов евро. "Ювентус" надеется, что договор будет заключен в ближайшее время.

Артур Мело сыграл 24 матча и отдал 2 ассиста во всех турнирах этого сезона.