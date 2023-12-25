Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе

"Милан" хочет подписать 2 центральных защитника в январском трансферном окне. Об этом сообщает Николо Скира.

Итальянский клуб распугает досрочное возвращение Маттео Габбия, который выступает в "Вильярреале" на правах аренды. Футболист готов вернуться, поскольку получает мало игрового времени в испанском клубе.

Также "Милан" подпишет еще одного игрока, но детали пока остаются неизвестными.