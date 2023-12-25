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Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе
Итальянский клуб хочет усилить позицию центрального защитника
acmilan.com
"Милан" хочет подписать 2 центральных защитника в январском трансферном окне. Об этом сообщает Николо Скира.
Итальянский клуб распугает досрочное возвращение Маттео Габбия, который выступает в "Вильярреале" на правах аренды. Футболист готов вернуться, поскольку получает мало игрового времени в испанском клубе.
Также "Милан" подпишет еще одного игрока, но детали пока остаются неизвестными.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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