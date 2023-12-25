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Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе

Италия
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Итальянский клуб хочет усилить позицию центрального защитника

Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе

acmilan.com

Новина українською

"Милан" хочет подписать 2 центральных защитника в январском трансферном окне. Об этом сообщает Николо Скира.

Итальянский клуб распугает досрочное возвращение Маттео Габбия, который выступает в "Вильярреале" на правах аренды. Футболист готов вернуться, поскольку получает мало игрового времени в испанском клубе.

Также "Милан" подпишет еще одного игрока, но детали пока остаются неизвестными.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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