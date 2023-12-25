Агент Осимхена объяснил, почему футболист продлил контракт с клубом

Роберто Календа, агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

"Виктору хорошо в "Наполи", он хочет побеждать с этим клубом. Футболист не только говорил об этом, но и доказывал это на игровом поле. Мы только что заключили важное решение для итальянского футбола, продлили контракт. Давайте наслаждаться этим!"