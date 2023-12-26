Бывший спортивный директор Милана может получить должность в Роме

Бывший спортивный директор "Милана" Фредерик Массара является одним из кандидатов на аналогичную должность в "Роме". Об этом сообщает Николо Скира

Также отмечается, что конкурентом итальянца на эту должность является Франсуа Модесто, который сейчас работает техническим директором "Монцы".

Итальянская "Рома" находится на шестой позиции и имеет 28 очков после 16 туров Серии А.