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Бывший спортивный директор Милана может получить должность в Роме

Италия
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Франсуа Модесто - главный конкурент для итальянца

Бывший спортивный директор Милана может получить должность в Роме

The Cult of Calcio

Новина українською

Бывший спортивный директор "Милана" Фредерик Массара является одним из кандидатов на аналогичную должность в "Роме". Об этом сообщает Николо Скира

Также отмечается, что конкурентом итальянца на эту должность является Франсуа Модесто, который сейчас работает техническим директором "Монцы".

Итальянская "Рома" находится на шестой позиции и имеет 28 очков после 16 туров Серии А.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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