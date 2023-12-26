Италия
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Бывший спортивный директор Милана может получить должность в Роме
Франсуа Модесто - главный конкурент для итальянца
The Cult of Calcio
Бывший спортивный директор "Милана" Фредерик Массара является одним из кандидатов на аналогичную должность в "Роме". Об этом сообщает Николо Скира
Также отмечается, что конкурентом итальянца на эту должность является Франсуа Модесто, который сейчас работает техническим директором "Монцы".
Итальянская "Рома" находится на шестой позиции и имеет 28 очков после 16 туров Серии А.
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