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Ювентус претерпел кадровые изменения на матч против Ромы
Поединок состоится 30 декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У туринского "Ювентуса" кадровые изменения на матч 18-го тура Чемпионата Италии.
Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо и нападающий Мойзе Кин пропустят матч. Под вопросом остаются Алекс Сандро и Мануэль Локателли, у них тоже повреждения, но готовность игроков будет оценена ближе к матчу.
Поединок между "Ювентусом" и "Ромой" состоится в субботу, 30 декабря, в рамках 18-го тура Серии А.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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