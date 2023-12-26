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Ювентус претерпел кадровые изменения на матч против Ромы

Италия

Поединок состоится 30 декабря

Ювентус претерпел кадровые изменения на матч против Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У туринского "Ювентуса" кадровые изменения на матч 18-го тура Чемпионата Италии.

Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо и нападающий Мойзе Кин пропустят матч. Под вопросом остаются Алекс Сандро и Мануэль Локателли, у них тоже повреждения, но готовность игроков будет оценена ближе к матчу.

Поединок между "Ювентусом" и "Ромой" состоится в субботу, 30 декабря, в рамках 18-го тура Серии А.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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