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Ювентус продлил контракт со своим защитником
Новое соглашение рассчитано на четыре года
Фото: juventus.com
Итальянской "Ювентус" продлил контракт со своим центральным защитником Глейсоном Бремером. Об этом сообщили на официальном вебсайте клуба.
Новое соглашение с 26-летним защитником будет действовать до июня 2028 года. Финансовые детали контракта пока остаются неизвестными.
Глейсон Бремер сыграл 17 матчей и забил 1 гол в Чемпионате Италии в этом сезоне.
????️???? We're delighted too, @bremeroficial! ???????? pic.twitter.com/tNHjUgmDfh— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) December 27, 2023
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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