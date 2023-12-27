Ювентус продлил контракт со своим защитником

Итальянской "Ювентус" продлил контракт со своим центральным защитником Глейсоном Бремером. Об этом сообщили на официальном вебсайте клуба.

Новое соглашение с 26-летним защитником будет действовать до июня 2028 года. Финансовые детали контракта пока остаются неизвестными.

Глейсон Бремер сыграл 17 матчей и забил 1 гол в Чемпионате Италии в этом сезоне.