Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Рома: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный матч 18-го тура Серии А пройдет 30-го декабря в Турине. Тамошний "Ювентус" в родных стенах будет принимать римскую "Рому".
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Один шедевр и еще пять мячей. Брайтон - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов
- “Очень слабая игра”. Стали известны оценки Зинченко за матч с Вест Хэмом
- АПЛ. Арсенал – Вест Хэм 0:2. Подарок для Ливерпуля
- Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн