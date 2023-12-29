Ювентус - Рома: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 18-го тура Серии А пройдет 30-го декабря в Турине. Тамошний "Ювентус" в родных стенах будет принимать римскую "Рому".

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.