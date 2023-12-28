Ювентус подпишет 17-летнего хавбека - Инсайдер

Туринский "Ювентус" будет делать не только трансфер опытных футболистов, но и молодых талантов. Клуб хочет подписать Василия Аджича. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что на следующей неделе Аджич пройдет медицинское обследование. Если ничего не изменится, итальянцы вскоре официально подтвердят трансфер 17-летнего футболиста.

Итальянские СМИ сообщают, что молодым игроком также интересовались другие клубы, но скорее всего "Ювентус" предложил большую сумму трансфера.