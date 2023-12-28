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Рома отказалась от трансфера Бонуччи
Известна основная причина отмены договора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" отменила трансфер защитника Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает издание Соггіеге dello sport.
Основная причина отказа от подписания итальянца - это нежелание владельца Дэна Фридкина тратить около двух миллионов евро на игрока, который вскоре завершит свою карьеру.
Сейчас "Рома" начала искать нового центрального защитника, чтобы усилить команду.
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Источник:corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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