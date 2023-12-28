Рома отказалась от трансфера Бонуччи

Итальянская "Рома" отменила трансфер защитника Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает издание Соггіеге dello sport.

Основная причина отказа от подписания итальянца - это нежелание владельца Дэна Фридкина тратить около двух миллионов евро на игрока, который вскоре завершит свою карьеру.

Сейчас "Рома" начала искать нового центрального защитника, чтобы усилить команду.

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