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Ювентус может подписать форварда Болоньи
Цена трансфера составляет 40 миллионов евро
calciomercato
Итальянский "Ювентус" заинтересовался нидерландским нападающим Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает издание Сalciomercato.
По информации, форвард нравится итальянскому клубу, но он пока не спешит делать официальные предложения "Болонье" по подписанию игрока. Но летом "Ювентус" все-таки попытается договориться о переходе Джошуа Зиркзе.
Цена трансфера составляет 40 миллионов евро и ранее СМИ сообщали, что половину от этой суммы получит "Бавария".
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