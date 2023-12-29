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Ювентус может подписать Зиркзее летом. Форвард Болоньи оценен в 40 млн евро

Италия

Джошуа заинтересовал Ювентус

Ювентус может подписать Зиркзее летом. Форвард Болоньи оценен в 40 млн евро

calciomercato

Новина українською

Джошуа Зиркзее заинтересовал "Ювентус".

По данным Calciomercato, нападающий нравится туринцам, однако пока они не собираются вести переговоры с "Болоньей". "Бьянконери" хотят летом разобраться, как поступить с Душаном Влаховичем, и после этого уже могут попытаться подписать нидерландца.

Отмечается, что цена форварда - 40 млн евро. Ранее сообщалось, что 50% от суммы сделки получит "Бавария".

За 17 матчей в Серии А в этом сезоне Зиркзее забил 7 голов - больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Источник:
calciomercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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