Ювентус продолжает попытки подписать хавбека Манчестер Сити

"Ювентус" продолжает попытки подписать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, переговоры с итальянским клубом продолжаются, но полузащитником также заинтересовался "Ньюкасл". Пока англичане не делали никаких официальных предложений "Манчестер Сити" по трансферу Келвина.

Филлипс сыграл 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах этого сезона.