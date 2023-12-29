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Ювентус продолжает попытки подписать хавбека Манчестер Сити

Италия

Ньюкасл также заинтересовался Калвином Филлипсом

Ювентус продолжает попытки подписать хавбека Манчестер Сити

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"Ювентус" продолжает попытки подписать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации, переговоры с итальянским клубом продолжаются, но полузащитником также заинтересовался "Ньюкасл". Пока англичане не делали никаких официальных предложений "Манчестер Сити" по трансферу Келвина.

Филлипс сыграл 10 матчей и забил 1 гол во всех турнирах этого сезона.

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Ювентус (Турин) Манчестер Сити Калвин Филлипс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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