Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус начал переговоры со швейцарским талантом - Инсайдер
Немецкий клуб собирается предложить продлить контракт
Фото з соцмереж
Ювентус начал переговоры с 17-летним форвардом "Боруссии" Менхенгладбах Винсли Ботели. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Однако немецкий клуб не хочет отпускать швейцарского таланта. "Боруссия" собирается предложить продлить с ними контракт, потому что видит Ботели частью команды.
Винсли сыграл 15 матчей и забил 17 голов за молодежную команду "Боруссии" в этом сезоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может возглавить Милан
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн