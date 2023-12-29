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Ювентус начал переговоры со швейцарским талантом - Инсайдер

Италия

Немецкий клуб собирается предложить продлить контракт

Ювентус начал переговоры со швейцарским талантом - Инсайдер

Фото з соцмереж

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Ювентус начал переговоры с 17-летним форвардом "Боруссии" Менхенгладбах Винсли Ботели. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако немецкий клуб не хочет отпускать швейцарского таланта. "Боруссия" собирается предложить продлить с ними контракт, потому что видит Ботели частью команды.

Винсли сыграл 15 матчей и забил 17 голов за молодежную команду "Боруссии" в этом сезоне.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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