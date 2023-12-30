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Индзаги о 1:1 с "Дженоа": Мы хотели победить и недовольны ничьей
Тренер Интера об игре с Дженоа
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках 18 тура чемпионата Италии "Интер" сыграл с "Дженоа", 1:1. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью.
"Мы знали, каким будет матч. "Дженоа" в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной. В первом тайме мы играли хорошо, повели в счете, и единственное, в чем я могу упрекнуть ребят, это в том, что нужно было лучше обороняться во время стандартов. Второй тайм мог быть другим, если бы мы не пропустили. Мы хотели победить и недовольны ничьей, но мы должны продолжать бороться за чемпионство", — приводит слова Индзаги Football Italia.
Напомним, "Интер" занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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