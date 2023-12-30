Италия
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Команда Коваленко борется за выживание. Кальяри – Эмполи. Смотреть прямую видеотрансляцию матча
Битва за шесть очков
Фото: Empoli FC
Лишь одна победа в последних восьми матчах в активе "Эмполи". Такие результаты сбросили команду Виктора Коваленко в зону вылета Серии А. Сегодня подопечные Андреаццоли встретятся с прямым конкурентом: “Кальяри” находится на одну позицию выше, имея на одно очко больше.
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Чемпионат Италии, 18 тур
30 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Кальярі - ЕмполіСмотреть трансляцию
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