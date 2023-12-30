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Ювентус - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Суперматч в Серии А – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 16-ом туре в пятницу "Ювентус" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. "Интер" отреагировал, победил команду из Рима и убежал на расстояние четырех очков от него. В 18-ом туре в пятницу уже "Интер" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. Отреагирует ли "Ювентус", победив команду из Рима и вернув расстояние к двум?
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Серия А, 18-й тур
30 декабря 2023. Турин, "Альянц Арена"
"Ювентус" 21:45 "Рома"
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Ювентус - РомаСмотреть трансляцию
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