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Ювентус - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия

Суперматч в Серии А – смотреть прямую трансляцию

Ювентус - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 16-ом туре в пятницу "Ювентус" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. "Интер" отреагировал, победил команду из Рима и убежал на расстояние четырех очков от него. В 18-ом туре в пятницу уже "Интер" сыграл в Генуе против "Дженоа" лишь вничью 1:1. Отреагирует ли "Ювентус", победив команду из Рима и вернув расстояние к двум?

Серия А, 18-й тур

30 декабря 2023. Турин, "Альянц Арена"

"Ювентус" 21:45 "Рома"

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