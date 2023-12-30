Серия А. Стефано Пиоли вновь удержался на посту - победа Милана над Сассуоло

Серия А. 18-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло" 1:0

Гол: Пулишич 59

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер (Шимич 82), Эрнандес, Флоренци, Беннасер (Адли 63), Рейндерс, Лофтус-Чик (Дзероли 74), Пулишич, Жиру (Йович 63), Леау (Чуквуэзе 81)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич (Руан 46), Д. Феррари, Педерсен, Энрике, Торстведт (Сейде 89), Байрами (Вольпато 65), Берарди (Кастильехо 70), Лорьенте (Мулаттьери 89), Пинамонти

Предупреждениe: Кастильехо 88

В третий раз в сезоне Стефано Пиоли оказался на грани отставки. Дважды он удержался благодаря победам в Лиге Чемпионов. На этот раз соперник был гораздо слабее, из аутсайдеров. В то же время - тот же "Сассуоло", с которым "россонери" всегда тяжело, который выиграл у них три предыдущих матча на "Сан Сиро", который переиграл в этом сезоне "Ювентус" и "Интер", причем последний - как раз на "Сан Сиро".

Была бы еще та история, если команда, после матчей против которой Пиоли праздновал продление контракта с "Миланом" и Скудетто, в итоге уволила бы его.

Впрочем, получилось иначе. Даже "сухой" матч, несмотря на потери в обороне. Ее лидер Томори вылетел в Салерно, Тиав и Калулу вылетели уже давно. Эрнандесу вновь пришлось играть в центре. Тем не менее, защита отыграла четко. Уж точно контраст по сравнению с 2:5 от "Сассуоло" дома в январе. В атаке, правда, "Милан" действовал так же уныло, как и в последние недели, а то и месяцы. Но один гол нашел.

После первого тайма был даже слышен свист местных болельщиков. По статистике ударов и владения мячом "Милан" выиграл его уверенно, но нанес лишь один удар в створ, позволил три таких в створ своих ворот. А в целом играл очень медленно и неизысканно, кроме одиноких вспышек. Будто победа ему в матче и не нужна. "Сассуоло" же, также защищавший своего тренера от отставки, был доволен обороной.

До перерыва "россонери" разве что забили дважды из явного офсайда. А лучший момент создали "нероверди". Берарди, автор 11-ти голов и семи ассистов в карьере против этого соперника, пробил издали под перекладину, и Маньяну пришлось тащить кончиками пальцев.

Второй тайм был вряд ли намного лучшим в плане яркости, атаки от обеих команд. Кроме одного момента. Беннасер в своем втором "старте" после семи месяцев тяжелой травмы отдал отличный пас врарез, Руан в подкате коснулся, но не сумел выбить, и Пулишич подсек над вратарем. Шестой гол Кристиана в сезоне в лиге. А ответить сумел разве что Лорьенте после "стенки" с Торстведтом. Здесь Маньян вытащил.

Четвертая домашняя победа "Милана" в лиге подряд. Третья из них - без пропущенных. Родные стены держат команду и Пиоли на плаву. Она остается на третьем месте. А "Сассуоло" побил антирекорд клуба в календарном году по пропущенным в лиге (72). Также 16 гостевых матчей подряд с пропущенными, ни одного "сухого" матча на всех полях в лиге в сезоне и два очка над зоной вылета.