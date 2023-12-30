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Интер подписал новое соглашение с Мхитаряном
Нерадзури сегодня в ударе
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
Миланский "Интер" подписал новое соглашение с экс-футболистом УПЛ Генрихом Мхитаряном. Новый контракт будет действовать до 2026-го года.
34-летний полузащитник присоединился к "нерадзури" в 2022 году свободным агентом. Армянский футболист выступал за "Рому", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию", "Шахтер" и "Металлург".
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
Напомним, что сегодня миланский клуб уже
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