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Интер подписал новое соглашение с Мхитаряном

Италия
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Нерадзури сегодня в ударе

Интер подписал новое соглашение с Мхитаряном

Фото: пресслужби ФК "Інтер"

Новина українською

Миланский "Интер" подписал новое соглашение с экс-футболистом УПЛ Генрихом Мхитаряном. Новый контракт будет действовать до 2026-го года.

34-летний полузащитник присоединился к "нерадзури" в 2022 году свободным агентом. Армянский футболист выступал за "Рому", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию", "Шахтер" и "Металлург".

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Напомним, что сегодня миланский клуб уже объявил о продлении контракта с Димарко и Дармианом.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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