Серия А. Ювентус - Рома 1:0. Классика Аллегри победила Моуриньо

Серия А. 18-ый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 1:0

Гол: Рабио 47

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, МакКенни (Ругани 90+5), Локателли, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 76), Влахович (Милик 76), Йилдиз (Кьеза 66)

"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес (Эль-Шаарави 74), Бове (Лоренцо Пеллегрини 64), Залевски (Азмун 80), Лукаку, Дибала

Предупреждения: Локателли 77 - Паредес 68

Главный арбитр: Симоне Соцца

Мы получили даже больше, чем ожидали. От противостояния Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо ожидали вязкую, унылую, медленную игру без футбола, зато со стычками и спорами с арбитром. А получили игру корректную, без нытья, и даже динамичную и интересную в первом тайме. Получили даже красивый ассист к голу пасом пяткой. Вот только тот гол испортил всю игру.

"Ювентусу" нужна была победа для того, чтобы вернуть отставание от "Интера" ко всего двум очкам после потери очков лидера. "Роме" был нужен результат для продвижения ближе к Топ-4, тем более, что команда с четвертого места как раз проиграла в этом туре. Оба тренера перед матчем говорили о результате как о главном в футболе. Так что было ясно, что будут искать его, а не игру.

Римлянам также нужно было подтверждать улучшение результатов в гостях в лиге - семь очков в пяти матчах после семи в 12-ти. Но оказалось, что в гостях им все еще тяжело. А туринцам нужно было улучшать оборону, пропустившую в пяти из шести предыдущих матчей. И держаться за дом, где ранее набрали 20 очков из 24-ех возможных с начала сезона. Задание выполнили вторые. Оба задания.

Матч сразу же начался с супермомента. Гостей. Угловой дошел до Кристанте, удар того срикошетил в соперника и в стойку. В ответ Влахович дважды прорвался, но пробивал плохо в штрафной. Также Манчини блокировал его удар там. Йилдиз в контратаке пробил немного неточно. Как и Дибала с отскока. В концовке тайма Костич мощно бил с полулета, но Ндика вытащил с линии ворот.

Второй тайм начался с красивой атаки "Ювентуса". Игроки "Ромы" могли выбить, но мяч срикошетил не туда, Влахович отдал вперед пяткой, а Рабио забил с угла вратарской. И на этом футбол закончился. "Юве" по заветам Аллегри отошел назад, отдал мяч, замедлил игру и не оставил сопернику никаких шансов. Кроме слабых ударов Дибалы, Кристанте. Последний даже попал в... Лукаку.

В концовке матча "Ювентус" еще и убежал в две контратаки. МакКенни вывели один-на-один, но тот не пробил Патрисиу. Кьеза подхватил с рикошета и забил, но из офсайда.

Шестой 1:0 "Ювентуса" в сезоне. Десять побед и три ничьи в 13-ти последних турах лиги (из них лишь одна - с разницей более одного мяча). Шестой 1:0 над "Ромой" в девяти последних очных матчах в Турине. Классика Аллегри. Даже с бонусом - интересным первым таймом. Он не отпускает "Интер". А "Рома" остается седьмой. Без атаки, без голов, без очков в гостях там и останется.