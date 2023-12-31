Моуриньо о поражении с Ювентусом: Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо

Вчера в рамках 18 тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Ювентусу", 0:1. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение:

"Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо. Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не достигли", — приводит слова Жозе Моуриньо Football Italia.