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Моуриньо о поражении с Ювентусом: Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо

Италия

Доволен игрой, но не результатом

Моуриньо о поражении с Ювентусом: Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 18 тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Ювентусу", 0:1. Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение:

"Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо. Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не достигли", — приводит слова Жозе Моуриньо Football Italia.

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Напомним, "Рома" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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