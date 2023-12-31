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Ювентус - Рома 1:0. Обзор матча и видео гола и видео гола

Италия

Несправедливая победа?

Ювентус - Рома 1:0. Обзор матча и видео гола и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini

UA-Футбол
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Вчера состоялся матч 18 тура чемпионата Италии. "Ювентус" у себя дома принимал "Рому", 1:0.

"Рома" доминировала на протяжении игры и не раз проходила оборону "туринцев", но забить удалось хозяевам, в начале второго тайма. "Ювентус" мог забить еще раз под конец игры, но на этот раз им помешал офсайд.

Чемпион Италии. "Ювентус" - "Рома" 1:0
Гол: А. Рабио, 47

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
31.12.2023 в 10:40
Гол Юве з офсайду забито
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
31.12.2023 в 10:40
Гол Юве з офсайду забито
Ответить
0
0

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