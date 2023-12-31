Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Рома 1:0. Обзор матча и видео гола и видео гола
Несправедливая победа?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini
Вчера состоялся матч 18 тура чемпионата Италии. "Ювентус" у себя дома принимал "Рому", 1:0.
"Рома" доминировала на протяжении игры и не раз проходила оборону "туринцев", но забить удалось хозяевам, в начале второго тайма. "Ювентус" мог забить еще раз под конец игры, но на этот раз им помешал офсайд.
Чемпион Италии. "Ювентус" - "Рома" 1:0
Гол: А. Рабио, 47
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
31.12.2023 в 10:40
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ
- Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов
- Милевский: Меня хотели подписать Порту и Фиорентина
- Наполи заинтересовался украинским защитником Шахтера, - СМИ
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1