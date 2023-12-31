Ювентус - Рома 1:0. Обзор матча и видео гола и видео гола

Вчера состоялся матч 18 тура чемпионата Италии. "Ювентус" у себя дома принимал "Рому", 1:0.

"Рома" доминировала на протяжении игры и не раз проходила оборону "туринцев", но забить удалось хозяевам, в начале второго тайма. "Ювентус" мог забить еще раз под конец игры, но на этот раз им помешал офсайд.

Чемпион Италии. "Ювентус" - "Рома" 1:0

Гол: А. Рабио, 47