Как в 16-ом. Итоги 18-го тура Серии А

Фиорентина - Торино 1:0

Лацио - Фрозиноне 3:1

Дженоа - Интер 1:1

Аталанта - Лечче 1:0

Кальяри - Эмполи 0:0

Удинезе - Болонья 3:0

Наполи - Монца 0:0

Эллас Верона - Салернитана 0:1

Милан - Сассуоло 1:0

Ювентус - Рома 1:0

В 18-ом туре Серии А в борьбе за Скудетто повторился 16-й. Один из претендентов не переиграл "Дженоа", а второй переиграл команду из Рима. В борьбе за третье-четвертое места опустились "Болонья", "Рома" и "Наполи", другие же одержали сложные домашние победы и уплотнили ситуацию. Борьба против вылета также уплотнилась, хотя состав зоны вылета не изменился.

Также следует отметить, что в десяти матчах тура было забито всего 14 мячей. Хороший намек организаторам на следующие сезоны оставить в покое игроков в последние дни календарного года и позволить им отдохнуть.

"Интер"

В двух домашних матчах подряд "Дженоа" остановила "Ювентус" и "Интер". Оба раза со счетом 1:1 и оба раза заслуженно. Оба раза отыгравшись. Обоих грандов заставила играть плохо, против обоих комбинировала и прессинговала интереснее, чем они. Лидера лиги ещё и ввергла в панику штрафными с фланга и угловыми. Впервые в сезоне он пропустил с углового.

Пожалуй, по качеству игры это худший матч "нерадзурри" в сезоне в лиге. Даже хуже, чем поражение от "Сассуоло". На последних минутах в пятницу атаковали не они, а соперник.

Симоне Индзаги говорил о сложном сопернике в отличной форме, отметил физическую и ментальную силу "Дженоа", её интенсивность. Признал, что его команда не играла быстро и что ничья - закономерный результат. И не захотел оправдываться отсутствием таких важных игроков как Лаутаро Мартинес, Димарко, Думфриз. Правильно, поскольку страдала вся командная игра.

Более того, даже гол Арнаутовича вполне можно было отменить из-за толчка Биссека в спину соперника в борьбе. Большинство судейских экспертов согласились, что следовало отменить.

А генуэзцы подтвердили статус второй грозы грандов в лиге после "Болоньи". Не проиграли гранду уже пятый матч в сезоне, набрали против них девятое очко. А дома кому-либо не проиграли в седьмом из восьми последних матчей. "Марасси" - их крепость. Как написали и СМИ.

Они также забили и не проиграли команде, которая пропускала лишь в двух из девяти предыдущих матчей лиги и на всех полях, и в гостях и потеряла лишь два очка в них, которая четыре предыдущих матча лиги выиграла с общим счетом 11:0. Они остановили "Интер" и даже переиграли его тактически.

Хорошее празднование 130-летия клуба.

Руслан Малиновский довольно неожиданно начал матч в запасе. Кевин Строотман выздоровел, и Альберто Джилардино решил поставить голландца, более оборонительного игрока. Украинец вышел на поле на 61-ой минуте, в итоге отыграв 29 основного времени и восемь добавленных. Он занял позицию левого опорника, играя ближе к своим защитника, далеко от ворот соперника. Как мы уже привыкли.

Как раз после выхода Руслана на поле "Интер" усилил давление, прочно завладел инициативой минут на 15-17. Лишь затем 17-ый номер "Дженоа" вошел в игру, начал играть активнее, появляться в центре и на правом фланге, чаще касаться мяча. Тогда его команда и вернула инициативу себе.

Оценки от прессы - "6". Как у еще 3-4 игроков. Большинство получили больше. Отмечали, что помог команде с владением мячом и выходом из-под прессинга, но в целом не был заметным и выходы на замену ему не подходят.

"Ювентус" - "Рома"

Туринцы сумели воспользоваться зеркальной 16-ому туру ситуацией, переиграли команду из Рима и вернули отставание от "Интера" к двум очкам. Переиграли в классической манере Массимилиано Аллегри. В его первую каденцию сильнейшим отрезком команды было начало второго тайма. Вот и сейчас она забила в это время, а затем отошла назад и перекрыла все наглухо без вариантов.

Аллегри перед матчем требовал вернуть идеальную оборону, "боязнь пропустить". И после матча довольно констатировал, что это произошло. После пяти из шести матчей с пропущенными "сухой" был очень важным заданием. Хотя шансы забить у "Ромы" были, вроде попадания в стойку, атакующих действий у нее было больше. Но "Юве" не пропустил. Да и создал больше явных шансов забить.

Жозе Моуриньо заявил, что его команда создала гораздо больше, чем от нее ожидали "против защитной стены в Турине", пропустила из-за "несчастливого рикошета" (такой и вправду был плюс ассист пяткой Влаховича) и стратегически играла очень хорошо. А Аллегри, кроме боязни пропустить, говорил о физической форме своих игроков и хороших комбинациях. Хотя и признавал проблемы во владении мячом.

Шестой 1:0 "Ювентуса" в сезоне. Десять побед и три ничьи в 13-ти последних турах лиги (из них лишь одна - с разницей более одного мяча). Шестой 1:0 над "Ромой" в девяти последних очных матчах в Турине. Классика Аллегри. А "Рома" по-прежнему слаба по результатам в гостях. Восемь очков в девяти гостевых матчах в сезоне в лиге.

"Милан", "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта"

Пять команд, указанные в подзаголовке, играли дома против крепких середняков, уже отбиравших очки у грандов в нынешнем сезоне. Играли после тяжёлых матчей в предыдущем туре. Они в целом сейчас играют натужно. Потому легких побед не следовало ожидать.

"Лацио" даже перевыполнил план, устроив первый камбек в сезоне и в итоге выйдя на 3:1. Против "Фрозиноне", который в своём предыдущем гостевом матче раздавил в Кубке "Наполи" (4:0). Даже после третьего гола "орлы" могли забить ещё и ещё. То, что первый забили лишь на 70-й минуте, а до него играли уныло, быстро сотрется из памяти.

Что останется в памяти, так это возможная смена поколений. Иммобиле, Луис Альберто и Романьоли до сих пор травмированы, Фелипе Андерсон был заменен в перерыве. Вместо них шаг вперёд сделали новички Кастельянос, Исаксен (по голу и ассисту) и долго казавшийся аутсайдером Патрик (гол).

Маурицио Сарри надеется, что такая победа сразу после победы в гостях над "Эмполи" с разницей в два мяча начнет новый путь для команды и оставит слабые первые 16 туров сезона позади.

"Милан" играл против аутсайдера. Но и единственной команды, побеждавшей "Интер" и "Ювентус" в нынешнем сезоне. Команды, побеждавшей его самого на "Сан Сиро" трижды подряд. В том числе 5:2 в январе. Играл за будущее своего тренера Стефано Пиоли, в третий раз в сезоне оказавшегося на грани отставки. И вновь сумел спасти его.

Игра в центре поля и в атаке по-прежнему уныла. Часто казалось, что и спасать тренера игроки не хотят. После первого тайма был даже слышен свист местных болельщиков. В итоге Маньян дважды выручал, а команда француза создала лишь один опасный момент за матч. Но реализовала его. Классный пас Беннасера в его втором матче в "старте" после семи месяцев травмы и шестой гол Пулишича в сезоне в лиге.

После матча игроки "Милана" обнялись в центральном круге, затем они и тренер говорили и писали в соцсетях о сплоченности и борьбе. Пиоли также говорил о радости от отношения к игре в отчётном матче и готовности страдать. Так непросто всё. Тем не менее, четвёртая домашняя победа в лиге подряд, третья из них - без пропущенных, добыта. И прочные позиции в Топ-4, несмотря на все проблемы.

"Фиорентина" играла против "Торино", набравшего форму (одно поражение в семи матчах) и угрожавшего вскоре ворваться в борьбу за Еврокубки. Здесь также хозяева отыграли первый тайм и солидную часть второго уныло. Их даже пришлось спасать вратарю Терраччьяно, как всегда. Но в итоге в концовке залетел гол центрального защитника на "стандарте".

В последних уже 13-ти матчах в каком-либо турнире "фиалки" выиграли с разницей более одного мяча лишь однажды. Три последних матча Серии А выиграли со счетом 1:0. Причем в каждом из этих трех можно заявить, что на победу не наиграли. Ну и что?

Винченцо Итальяно очень доволен взрослостью, характером команды, её умением страдать, циничностью и конкретностью, обороной, которая ранее часто подводила. Нынешняя "Фиорентина" противоположна традиционной с этим тренером, но результаты ведь добывает лучшие.

"Аталанта" оформила три победы в четырех последних матчах лиги. Сразу после одного очка в четырех. Дважды попадала в каркас ворот "Лечче", заставляла вратаря Фальконе работать. Но могла и пропустить не раз, а забила лишь однажды. Джан Пьеро Гасперини похвалил "Лечче" за создание проблем его команде, особенно в концовке, и в целом сосредоточился на хорошем результате, а не на игре.

Единственным, кто не выполнил задание, стал "Наполи". Он ещё и мог проиграть дома "Монце", если бы не Мерет, отбивший пенальти. "Везувиани" нанесли 25 ударов по воротам соперника, но в целом, кроме отрезка между 35-ой и 57-ой минутами и одного в концовке, удары были бестолковыми, как и общее доминирование. Да даже как уровень интенсивности и желания.

После 0:4 от "Фрозиноне" в предыдущем домашнем матче и 0:2 в Солнечном дерби ожидалась совсем другая реакция.

Президент Аурелио Де Лаурентис взял вину за состояние команды на себя, извинился перед жителями Неаполя и сообщил, что в январе будут изменения в составе. Хотя и нападал на арбитров. Ну а Вальтер Мадзарри, удалённый в матче, говорил преимущественно об арбитрах. Об игре же заявил, что его команда создала шесть явных шансов забить и должна была выиграть со счетом 3:0.

28 очков после 18-ти туров - второй худший результат команды с сезона 2008/09. В сезоне 2019/20 было 24, и тогда она в итоге стала седьмой.

Другие

После великолепной недели с победами над "Ромой", "Интером" и "Аталантой" "Болонья" получила неделю отдыха, матч против аутсайдера и... провалилась. Владела мячом 73 процента времени, но не создавала, позволяла "Удинезе" создавать и забивать, на 55-ой минуте заменила сразу четырех игроков и перешла на игру с тремя центральными защитниками, но лишь прекратила пропускать после этого.

Тьяго Мотта никакой трагедии из поражения не делал, но толком не сумел объяснить, почему оно произошло.

Состав зоны вылета не изменился, хотя в 18-ом туре четыре последние команды лиги играли между собой. "Эмполи" и "Кальяри" разыграли стратегическую ничью. Почти без опасных моментов до 82-ой минуты, но со смазанным пенальти сардами на ней. Тогда и после нее вратарь тосканцев Каприле спас свою команду от поражения.

"Салернитана" же впервые с 27-го января победила в гостях в лиге. Еще и прямого конкурента. Хотя она уже неделю назад против "Милана" и около месяца назад против "Лацио" доказывала, что не слаба и способна выбраться с последнего места и из зоны вылета вообще. В Вероне она могла и забить больше, и пропустить не один мяч, спаслась в концовке. Но так и остаются в лиге. Выгрызая.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "Эмполи" во второй раз в сезоне и отыграл рекордное число минут за него в одном матче - 84. Играл на позиции правого опорника и часто помогал на правом фланге. По всему фронту - и на своей половине поля, и на чужой. Ничем не запомнился в атаке, да и вообще его непримечательная игра в непримечательном матче непримечательных команд.

По касаниям мяча на момент замены был шестым (43), по пасам - пятым (30). Все это - далеко от ворот соперника. Процент передач - худший в стартовом составе команды (57). Зато участвовал в 15-ти дуэлях, выиграв шесть из них. Второе место в команде по участию и по победам в единоборствах.

Оценки от прессы - "5.5". Как большинство партнёров по команде. Некоторые игроки атаки получали ещё меньше. "Ограничился домашним заданием" - лучшая цитата о его игре. Отмечали также, что в первом тайме работал гораздо активнее, чем во втором.

Лучший игрок тура - Густав Исаксен ("Лацио"). Гол и ассист за тайм игры

Прорыв тура - "Салернитана". Такая важная победа, еще и в гостях

Разочарование тура - "Наполи". Никакого прогресса с Мадзарри

Лучший вратарь тура - Элиа Каприле ("Эмполи"). В концовке спас от 0:3

Лучший тренер тура - Альберто Джилардино ("Дженоа"). В генуэзской прессе даже писали о тактическом шедевре

1 "Інтер" 18 14 3 1 45 2 Ювентус 18 13 4 1 43 3 "Мілан" 18 11 3 4 36 4 "Фіорентина" 18 10 3 5 33 5 "Болонья" 18 8 7 3 31 6 "Аталанта" 18 9 2 7 29 7 Рома 18 8 4 6 28 8 "Наполі" 18 8 4 6 28 9 "Лаціо" 18 8 3 7 27 10 "Торіно" 18 6 6 6 24 11 Монца 18 5 7 6 22 12 Лечче 18 4 8 6 20 13 "Дженоа" 18 5 5 8 20 14 "Фрозіноне" 18 5 4 9 19 15 "Удінезе" 18 2 11 5 17 16 "Сассуоло" 18 4 4 10 16 17 "Еллас Верона" 18 3 5 10 14 18 "Кальярі" 18 3 5 10 14 19 "Емполі" 18 3 4 11 13 20 "Салернітана" 18 2 6 10 12

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine