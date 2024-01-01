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Игрок Милана Леау составил команду из лучших футболистов мира
Нападающий включил себя в этот список
Фото: acmilan.com
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау составил одиннадцатку лучших футболистов мира.
"Выберем схему 4-3-3. Поэтому Меньян. Канселу справа, а Тео слева и Тиагу Силва в центре с... Ван Дейком? Нет, с Рубеном Диасом. В полузащите Беллингем, Де Брюйне и Модрич. А спереди слева Леау, Винисиус справа. Мбаппе - центральный нападающий."
Рафаэль прокомментировал, почему решил включить себя в состав команды:
"Я в порядке и смогу удержаться на этом уровне. Другие игроки моего возраста сейчас находятся на более высоком уровне, чем я. Но могу попробовать сыграть", - сказал полузащитник Skysport.
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