Игрок Милана Леау составил команду из лучших футболистов мира

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау составил одиннадцатку лучших футболистов мира.

"Выберем схему 4-3-3. Поэтому Меньян. Канселу справа, а Тео слева и Тиагу Силва в центре с... Ван Дейком? Нет, с Рубеном Диасом. В полузащите Беллингем, Де Брюйне и Модрич. А спереди слева Леау, Винисиус справа. Мбаппе - центральный нападающий."

Рафаэль прокомментировал, почему решил включить себя в состав команды:

"Я в порядке и смогу удержаться на этом уровне. Другие игроки моего возраста сейчас находятся на более высоком уровне, чем я. Но могу попробовать сыграть", - сказал полузащитник Skysport.