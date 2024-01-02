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Бонуччи: Я был близок к трансферу в Сити за 100 млн, но послушал свое сердце
Итальянский защитник рассказал, что в 2016 году получил большое предложение из Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи рассказал, что в 2016 году получил большое предложение из Англии, однако прислушался к своему сердцу и остался в "Ювентусе".
"В 2016 году я был близок к переходу в "Манчестер Сити". Они предложили "Ювентусу" 100 миллионов, но мы решили продолжить сотрудничество с туринским клубом.
В 2017 году тоже были разговоры об уходе, после того как "Ювентус" выставил меня на продажу В итоге все пошло своим чередом.
Играть под руководством Гвардиолы было бы большим достижением, он бы улучшил меня. Но мне грех жаловаться, ведь я выиграл много клубных и личных наград, а также стал чемпионом Европы со сборной Италии. Я всегда прислушивался к своему сердцу, поэтому и остался в "Ювентусе", - приводит слова Бонуччи The Sun.
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