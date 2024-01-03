Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира

Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау высказал мнение о футболистах, уровня которых он стремится достичь на протяжении своей карьеры.

"Мой кумир - Криштиану Роналду. Я могу достичь его уровня, но я не эгоистичный игрок. Я могу забивать голы, но, если есть товарищ по команде, который в лучшем положении, я отдам ему пас. На данный момент цифры имеют значение, потому что Мбаппе, Месси, Холанд, Роналду демонстрируют высочайший уровень, цифры говорят за них.

Поэтому, когда я поставлю себе самые высокие цели и буду показывать подобные цифры, я обязательно достигну уровня этих игроков", - приводит слова Леау сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.