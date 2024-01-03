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Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира
Португальский нападающий Милана рассказал на кого равняется
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау высказал мнение о футболистах, уровня которых он стремится достичь на протяжении своей карьеры.
"Мой кумир - Криштиану Роналду. Я могу достичь его уровня, но я не эгоистичный игрок. Я могу забивать голы, но, если есть товарищ по команде, который в лучшем положении, я отдам ему пас. На данный момент цифры имеют значение, потому что Мбаппе, Месси, Холанд, Роналду демонстрируют высочайший уровень, цифры говорят за них.
Поэтому, когда я поставлю себе самые высокие цели и буду показывать подобные цифры, я обязательно достигну уровня этих игроков", - приводит слова Леау сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне Рафаэл Леау провел во всех турнирах за "Милан" 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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