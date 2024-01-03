Рома имеет ограниченный бюджет на январские трансферы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью надеялся усилить состав команды во время зимних трансферов, но клуб будет иметь ограниченный бюджет.

По информации Corriere dello Sport, у "Ромы" есть всего 1,5 миллиона евро. Именно такая сумма необходима для того, чтобы клуб избежал нарушения правил финансового фэйр-плей и штрафа от УЕФА.

Напомним, что сегодня, 3 января, "Рома" сыграет против "Кремонезу" в 1/8 финала Кубка Италии в 22:00 по киевскому времени.