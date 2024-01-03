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Рома имеет ограниченный бюджет на январские трансферы

Италия

Итальянцы не планируют серьезных трансферов

Рома имеет ограниченный бюджет на январские трансферы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью надеялся усилить состав команды во время зимних трансферов, но клуб будет иметь ограниченный бюджет.

По информации Corriere dello Sport, у "Ромы" есть всего 1,5 миллиона евро. Именно такая сумма необходима для того, чтобы клуб избежал нарушения правил финансового фэйр-плей и штрафа от УЕФА.

Напомним, что сегодня, 3 января, "Рома" сыграет против "Кремонезу" в 1/8 финала Кубка Италии в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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