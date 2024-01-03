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Официально: Милан продлил контракт со своим голкипером

Италия
Обновлено

Соглашение подписано до 2027 года

Официально: Милан продлил контракт со своим голкипером

Мілан

Новина українською

Итальянский "Милан" продлил контракт с голкипером Лапо Навой. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Клуб подписал новое соглашение, которое действует до 30 июня 2027 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

В сезоне 2021/22 Лапо Нава был первым вратарем команды "Милана" до 18 лет. Затем он сыграл ключевую роль в команде итальянского клуба U-19, которая дошла до полуфинала Юношеской лиги УЕФА 2022/23.

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Источник:
milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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