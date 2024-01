Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии

4 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором "Ювентус" разгромил "Салернитану" (6:1). После этого определились все четвертьфинальные пары турнира.

Выглядят они следующим образом:

Поединки пройдут с 9 по 11 января.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Интер", который выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Болоньи".

