Италия
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Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
Поединки пройдут с 9 по 11 января
4 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором "Ювентус" разгромил "Салернитану" (6:1). После этого определились все четвертьфинальные пары турнира.
Выглядят они следующим образом:
- "Фиорентина" - "Болонья"
- "Лацио" - "Рома"
- "Ювентус" - "Фрозиноне"
- "Милан" - "Аталанта"
Поединки пройдут с 9 по 11 января.
Напомним, действующим обладателем трофея является "Интер", который выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Болоньи".
The next round has been confirmed.— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 4, 2024
Bring on the next stage of the #CoppaItaliaFrecciarossa???? pic.twitter.com/NsxbJNQTgN
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Источник:Serie A
Опубликовал: Алина Ерофеева
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