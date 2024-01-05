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Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии

Италия

Поединки пройдут с 9 по 11 января

Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии

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4 января состоялся заключительный матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором "Ювентус" разгромил "Салернитану" (6:1). После этого определились все четвертьфинальные пары турнира.

Выглядят они следующим образом:

  • "Фиорентина" - "Болонья"
  • "Лацио" - "Рома"
  • "Ювентус" - "Фрозиноне"
  • "Милан" - "Аталанта"

Поединки пройдут с 9 по 11 января.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Интер", который выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Болоньи".

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Алина Ерофеева
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