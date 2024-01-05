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Ювентус предложит около 3,5 млн евро за защитника Лилля - Источник

Италия

Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года

Ювентус предложит около 3,5 млн евро за защитника Лилля - Источник

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Туринский "Ювентус" собирается предложить французскому "Лиллю" около 3,5 млн евро за португальского защитника Тиагу Джало. Об этом сообщает журналист Санти Аруна.

По информации источника, в "Ювентусе" уже получили согласие на переход от игрока и рассчитывают, что с их предложением им удастся опередить миланский "Интер", который также заинтересован в игроке. В руководстве туринцев все больше уверены в том, что смогут завершить сделку этой зимой.

23-летний Джало выступает за "Лилль" с 2019 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразных связок. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 15 млн евро. Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Ювентус (Турин) Лилль
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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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