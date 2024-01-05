Ювентус предложит около 3,5 млн евро за защитника Лилля - Источник

Туринский "Ювентус" собирается предложить французскому "Лиллю" около 3,5 млн евро за португальского защитника Тиагу Джало. Об этом сообщает журналист Санти Аруна.

По информации источника, в "Ювентусе" уже получили согласие на переход от игрока и рассчитывают, что с их предложением им удастся опередить миланский "Интер", который также заинтересован в игроке. В руководстве туринцев все больше уверены в том, что смогут завершить сделку этой зимой.

23-летний Джало выступает за "Лилль" с 2019 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразных связок. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 15 млн евро. Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.