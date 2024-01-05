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Официально: Маццокки подписал контракт с итальянским клубом

Италия

Контракт рассчитан до июня 2027 года

Официально: Маццокки подписал контракт с итальянским клубом

football-italia

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"Наполи" официально объявил о трансфере защитника "Салернитана" Паскуале Маццокки.

Контракт подписан на три с половиной года. Трансферная стоимость игрока составляет примерно 3 миллиона евро.

"Я очень рад играть за "Наполи". Это мечта, которая осуществилась. Я готов работать и помогать команде достичь больших целей", - прокомментировал сделку Маццокки.

Паскуале сыграл в чемпионате Италии в этом сезоне 18 матчей и отдал 1 ассист.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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