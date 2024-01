Официально: Маццокки подписал контракт с итальянским клубом

"Наполи" официально объявил о трансфере защитника "Салернитана" Паскуале Маццокки.

Контракт подписан на три с половиной года. Трансферная стоимость игрока составляет примерно 3 миллиона евро.

Паскуале сыграл в чемпионате Италии в этом сезоне 18 матчей и отдал 1 ассист.

Napoli have confirmed the signing of full-back and Partenopei supporter Pasquale Mazzocchi on a permamnet transfer from Serie A colleagues Salernitana. https://t.co/NfE9biB2Jk #Mazzocchi #Napoli #Salernitana #Transfers #SerieA #Calcio