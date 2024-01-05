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Официально: Маццокки подписал контракт с итальянским клубом
Контракт рассчитан до июня 2027 года
football-italia
"Наполи" официально объявил о трансфере защитника "Салернитана" Паскуале Маццокки.
Контракт подписан на три с половиной года. Трансферная стоимость игрока составляет примерно 3 миллиона евро.
"Я очень рад играть за "Наполи". Это мечта, которая осуществилась. Я готов работать и помогать команде достичь больших целей", - прокомментировал сделку Маццокки.
Паскуале сыграл в чемпионате Италии в этом сезоне 18 матчей и отдал 1 ассист.
Napoli have confirmed the signing of full-back and Partenopei supporter Pasquale Mazzocchi on a permamnet transfer from Serie A colleagues Salernitana. https://t.co/NfE9biB2Jk #Mazzocchi #Napoli #Salernitana #Transfers #SerieA #Calcio— Football Italia (@footballitalia) January 5, 2024
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