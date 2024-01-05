Болонья - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сегодня, 5 января, украинец Руслан Малиновский сыграет первый матч в 2024 году в составе "Дженоа". У подопечных Альберта Джилардино есть все шансы победить "Болонью", которая занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата

Матч 19-го тура чемпионата Италии состоится в пятницу, 5 января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Серия А. 19-й тур

5 января. Болонья "Ренато Даль'Ара"

Болонья 21:45 Дженоа

Арбитр: Андреа Коломбо