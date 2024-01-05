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Болонья - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Болонья - Дженоа: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.01.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Болонья - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 января, украинец Руслан Малиновский сыграет первый матч в 2024 году в составе "Дженоа". У подопечных Альберта Джилардино есть все шансы победить "Болонью", которая занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата

Матч 19-го тура чемпионата Италии состоится в пятницу, 5 января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Серия А. 19-й тур
5 января. Болонья "Ренато Даль'Ара"
Болонья 21:45 Дженоа
Арбитр: Андреа Коломбо

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Трансляция матча Болонья - Дженоа
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