Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Болонья - Дженоа: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.01.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 января, украинец Руслан Малиновский сыграет первый матч в 2024 году в составе "Дженоа". У подопечных Альберта Джилардино есть все шансы победить "Болонью", которая занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата
Матч 19-го тура чемпионата Италии состоится в пятницу, 5 января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Серия А. 19-й тур
5 января. Болонья "Ренато Даль'Ара"
Болонья 21:45 Дженоа
Арбитр: Андреа Коломбо
Трансляция матча Болонья - ДженоаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Клуб Второй лиги подписал бывшего защитника сборной Украины
- Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Рафаэл Леау назвал своего футбольного кумира
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн