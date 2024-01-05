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Команде Руслана Малиновского могут снять очки второй сезон подряд

Италия
Обновлено

Дважды в одну воронку

Команде Руслана Малиновского могут снять очки второй сезон подряд

Genoa

Новина українською

Согласно сообщению Gazzetta Dello Sport, клубу итальянской Серии А "Дженоа" могут снять очки за административные нарушения. Клуб опоздал на 2-3 дня с подачей документов о выплате подоходного налога. Нарушение состоялось в ноябре 2023-го года, о нем уже сообщено в Прокуратуру Федерации Футбола Италии, и та открыла расследование. Расследование продолжается, сроки вынесения приговора неизвестны, но известно возможное наказание. Согласно регламенту, клубу угрожают снятие как минимум двух очков и штраф.

Как сообщает издание, прокурор Федерации еще не решил, как поступить - закрыть дело, отправить его в суд или предложить "Дженоа" договориться до суда. В предыдущем сезоне генуэзский клуб допустил то же нарушение, не подав документацию о выплате подоходного налога за сентябрь и октябрь. Тогда в феврале была заключена сделка с прокурором, согласно которой команде, выступавшей тогда в Серии Б, было снято одно очко, а Генеральный директор Андрес Бласкес оштрафован на 6000 евро.

В итоге снятие очка в предыдущем сезоне никоим образом не повлияло на место "грифонов" в турнирной таблице - второе, позволившее выйти в Серию А напрямую. Ныне же они занимают 12-ое место в Высшем дивизионе, опережая первую команду из зоны вылета на шесть очков.

На ситуацию отреагировал президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло. Заявив, что в последние дни клуб собрал и направил в Прокуратуру всю требуемую документацию, провел встречи с прокурором, а далее будет пользоваться правом хранить молчание и ожидать решения компетентных органов.

Следует напомнить, что за "Дженоа" выступает украинец Руслан Малиновский.

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Источник:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Genoa/05-01-2024/genoa-penalizzazione-in-vista-nel-mirino-ancora-l-irpef.shtml
Опубликовал: Леон Вургафт
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