Команде Руслана Малиновского могут снять очки второй сезон подряд

Согласно сообщению Gazzetta Dello Sport, клубу итальянской Серии А "Дженоа" могут снять очки за административные нарушения. Клуб опоздал на 2-3 дня с подачей документов о выплате подоходного налога. Нарушение состоялось в ноябре 2023-го года, о нем уже сообщено в Прокуратуру Федерации Футбола Италии, и та открыла расследование. Расследование продолжается, сроки вынесения приговора неизвестны, но известно возможное наказание. Согласно регламенту, клубу угрожают снятие как минимум двух очков и штраф.

Как сообщает издание, прокурор Федерации еще не решил, как поступить - закрыть дело, отправить его в суд или предложить "Дженоа" договориться до суда. В предыдущем сезоне генуэзский клуб допустил то же нарушение, не подав документацию о выплате подоходного налога за сентябрь и октябрь. Тогда в феврале была заключена сделка с прокурором, согласно которой команде, выступавшей тогда в Серии Б, было снято одно очко, а Генеральный директор Андрес Бласкес оштрафован на 6000 евро.

В итоге снятие очка в предыдущем сезоне никоим образом не повлияло на место "грифонов" в турнирной таблице - второе, позволившее выйти в Серию А напрямую. Ныне же они занимают 12-ое место в Высшем дивизионе, опережая первую команду из зоны вылета на шесть очков.

На ситуацию отреагировал президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло. Заявив, что в последние дни клуб собрал и направил в Прокуратуру всю требуемую документацию, провел встречи с прокурором, а далее будет пользоваться правом хранить молчание и ожидать решения компетентных органов.

Следует напомнить, что за "Дженоа" выступает украинец Руслан Малиновский.