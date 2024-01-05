Серия А. Болезнь последних минут Дженоа возвращается - победа в Болонье потеряна

Серия А. 19-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Дженоа" 1:1

Голы: Де Сильвестри 90+5 - Гудмундссон 20

"Болонья": Равалья, Пош (Де Сильвестри 87), Лукуми, Калафиори, Ликояннис (Кристиансен 54), Фройлер, Моро (Эбишер 54), Фаббиан, Орсолини, Зиркзее, Урбански (Салемакерс 54)

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко, Драгушин, Васкес (Маттурро 84), Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Мессиас (Хапс 78), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 69)

Предупреждения: Пош 19, Зиркзее 88, Кристиансен 90+6 - Васкес 40, Ретеги 72, Сабелли 79

Главный арбитр: Андреа Коломбо

"Дженоа" - очень симпатичная команда. Вторая в Серии А в этом сезоне по очкам, набранным против традиционной Топ-8 с девятью. Она заслуживает место в Топ-10. Но генуэзцев губит число "девять" иного рода. Сегодня они пропустили девятый гол в сезоне после 82-ой минуты. Из-за чего потеряли уже 11-ое очко.

В трех предыдущих матчах они прекратили пропускать в концовке и благодаря этому сыграли 1:1 с "Ювентусом" и "Интером" при весьма впечатляющей игре, а также одержали первую гостевую победу после ничьей и семи поражений на выезде во всех турнирах. Причем "Сассуоло" еще и забили на 87-ой минуте. Но сегодня вновь упустили результат в концовке.

Для "Болоньи" этот поздний гол также важен. После недели с победами над "Ромой", "Интером" и "Аталантой" она опустилась даже не на землю, а в яму. Влетев со счетом 0:3 "Удинезе". Второе поражение подряд от команды, идущей гораздо ниже в турнирной таблице, могло заставить говорить о начале падения грозы грандов, первой по очкам против традиционной Топ-8 (12).

Даже такая ничья должна заставить задуматься. В последних четырех матчах против неграндов, команд не из нынешней Топ-10 лиги, "Болонья" победила лишь однажды. Последнюю команду лиги с разницей в один мяч. А именно против таких команд нужно собирать большинство очков. Ведь невозможно ожидать постоянные победы над "Ромой" и "Интером".

21:3 по ударам по воротам, 8:1 - по ударам в створ, 71:29 по владению мячом. Да, хозяева сидели на воротах гостей весь матч. Но обычно играли медленно, неизобретательно и создавали очень мало. В первом тайме - лишь дальний крученый удар Орсолини, вытащенный Мартинесом, удар Зиркзее с острого угла, взятый им же.

"Дженоа" же с редкой атаки забила. Штрафной удар с угла штрафной площадки Гудмундссон исполнил хитро - низом, с отскоком от газона. Мяч никого не задел и попал в дальнюю боковую часть сетки.

Во втором тайме до 73-ей минуты "Болонья" не создала даже того, что смогла в первом тайме. Лишь затем начали работать замены Тьяго Мотты. Эбишер коварно пробил с полукруга перед штрафной. Мартинес отбил. Оттуда же пробил Калафиори. Вновь Мартинес, на этот раз сложный сейв. Отбил вратарь и удар Зиркзее с полулета с 14-ти метров.

Гол в итоге сделали замены. Угловой, Салемакерс бьет в защитника, подхватывает, простреливает слева, и Де Сильвестри, правый защитник, мощно замыкает. Хотя после этого "Дженоа" все же могла вернуть себе победу. Гудмундссон пробил штрафной уже из центра и попал в перекладину.

Серия "Болоньи" из семи домашних побед во всех турнирах прервалась. Серия "Дженоа" из матчей без поражений на всех полях продолжилась до четырех. Но вряд ли обе особо довольны. Ведь первая не вернула себе место в Топ-4, потерянное в предыдущем туре, а вторая не приблизилась вплотную к месту в Топ-10.

Руслан Малиновский отыграл свой второй полный матч в сезоне. В этом помогла травма опорника Строотмана, отобравшего у него место в стартовом составе в предыдущем туре. Иногда выдвигался в прессинг с двумя форвардами, но обычно действовал ближе к своим защитникам, помогая разыгрывать. Помогал также прикрывать на правом фланге.

В обороне работал тяжело и продуктивно. Четыре выбитых мяча и четыре попытки отбора (третье место на поле), четыре заблокированных удара и прострела (второе), участие в 11-ти единоборствах (третье на поле), хотя и выиграл лишь четыре.

А вот в атаке и в розыгрыше мяча не был заметен. Лишь седьмой в команде по передачам (25), четвертый по касаниям мяча (45). Все это - мало для игрока его амплуа. Точность передач - 76 процентов, четвертая в команде. Никаких атакующих действий.