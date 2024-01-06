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Тренер Наполи Маццарри: Как по мне мы играем очень хорошо, раздавливаем соперника

Италия

Но с результатами - беда

Тренер Наполи Маццарри: Как по мне мы играем очень хорошо, раздавливаем соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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7-го января "Наполи" сыграет матч Серии А против "Торино". Главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри поразмышлял над последними матчами. "Наполи", действующий чемпион Италии", сейчас занимает 8-е место в чемпионате.

Я хотел бы как можно скорее изменить наш курс, отталкиваясь от результатов. Потому что против "Монцы" мы выступили очень хорошо, но добыли лишь одно очко, а мы надеялись на большее. Мы находимся в несколько чрезвычайной ситуации, но я надеюсь, что мы сможем сделать больше в этой финальной части сезона.

Нельзя сравнивать матчи, даже если ты играешь против "Эмполи", или против лидеров лиги, или против "Реала". Я не хочу вступать в эту дискуссию. Я вижу игру.

Мы, безусловно, меньше страдаем от контратак, пропускаем меньше голов, мы более компактны. Как по мне, мы играем очень хорошо, раздавливаем соперника. Мы также хорошо сыграли против "Интера", но нам не хватает завершения.

Матч "Торино" - "Наполи" начнется в 16:00. После этого их ждет игра с "Салернитаной" 13 января.

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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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