Серия А. Проклятие четвертого места и для Фиорентины - поражение от Сассуоло

Серия А. 19-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Пинамонти 9

Нереализованный пенальти: Бонавентура 64 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Миссори 85), Эрлич, Д. Феррари, Педерсен, Болока, Энрике, Берарди (Байрами 81), Торстведт, Лорьенте (Руан 76), Пинамонти (Мулаттьери 85)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур (Данкан 52), Мандрагора (Бельтран 52), Брекало (Паризи 74), Бонавентура (Барак 79), Иконе, Нзола

Предупреждения: Энрике 34, Пинамонти 62, Берарди 69 - Кварта 35, Иконе 90+6

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Проклятие четвертого места овладело Серией А. Как только какая-либо команда выходит на него, сразу же начинает оступаться, терять очки, проигрывать и быстро слетает с него. Такое уже произошло в нынешнем сезоне и с "Наполи", и с "Ромой", и с "Аталантой", и с "Болоньей". Похоже, теперь начинает происходить с "Фиорентиной".

В сезоне 2023/24 никто не находился на этом месте больше четырех туров в целом и трех подряд. Флорентийцы, несмотря на поражение сегодня, останутся на нем во втором туре подряд и третьем в целом. Но с такой динамикой и они долго не удержатся.

После 13-ти очков в пяти турах, после трех 1:0 подряд "фиалки" получили 0:1. Еще и от команды, набравшей лишь одно очко в своих пяти предыдущих турах и выигравшей лишь один матч из предыдущих 12-ти. Неделю тому "Сассуоло" еще и проиграл со счетом 0:1. То есть все тенденции, вся статистика предсказывали сегодня 1:0 в пользу флорентийцев, а не наоборот.

Правда, следует напомнить, что все три 1:0 "Фиорентины" были крайне натужными, вымученными. Говоря прямо - незаслуженными. Сегодня пришло наказание за такую игру. А "Сассуоло" в предыдущем туре весьма прилично играл в гостях против "Милана", да и в целом не заслуживает находиться так низко в турнирной таблице.

Началось все прорывом защитника Педерсена, прострелом немного назад и четким ударом Пинамонти. Продолжилось? Совершенно унылой, вязкой игрой. Обе команды больше попадали в офсайд. "Сассуоло" забил два гола из офсайда, и второй, в начале второго тайма, был спорным. Ведь защитник заблокировал удар, а Энрике был за его спиной. Чем он помешал?

На 58-ой минуте счет по ударам по воротам был 7:1 в пользу "Сассуоло", но лишь 1:0 по ударам в створ, а также 38:62 по владению мячом в пользу "Фиорентины". То есть гости перекатывали мяч без тени мысли и даже не били по воротам, а хозяева били, но нечасто и совершенно неточно.

По итогам матча по ударам стало 7:9, в створ - 1:3, по владению мячом - 33:67, и можно сказать, что "Фиорентина" наиграла на ничью. Но на пути встал Консильи. И ВАР. По итогам серии из четырех ударов отменивший гол Кварты ударом издали. Здесь, в отличие от момента с Энрике, он был прав, поскольку Нзола реально мешал вратарю.

Консильи же спас "нероверди" на 64-ой минуте. Отбив пенальти Бонавентуры, назначенный за руку Феррари. Пенальти, вообще-то, неплохой, в угол. Также вратарь отбил коварный навес, а далее Феррари выбил с линии ворот. Консильи отбил удар Миленковича головой, а Нзола добил плохо.

Гандикап "Фиорентины" над пятым местом сократился до одного очка. Гандикап "Сассуоло" над 18-ым увеличился до пяти.