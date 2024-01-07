Жозе Моуриньо: Ведет ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда

После победы "Ромы" над "Кремонезе" в Кубке Италии, 2:1, главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал свое будущее в римском клубе:

"Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет - не хочу ничего знать о других или с кем-то разговаривать. Ведет ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда. Честность и взаимность имеют для меня большое значение. Я доверяю их честности на 100 процентов. Это не значит, что они хотят меня здесь видеть. Но я не верю, что они ведут переговоры с другими тренерами за моей спиной", — приводит слова Моуриньо Альфредо Педулли.