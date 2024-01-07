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Эмполи - Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Эмполи" встретится с "Миланом". На текущий момент команда, в которой играет украинский полузащитник, занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, всего с 13 очками, в то время как "Милан" занимает 3 место с 36 очками. К сожалению, сегодня Виктор Коваленко пропустит этот матч и не поможет "Эмполи".
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Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Милан"
7 января, 13:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Эмполи - МиланСмотреть трансляцию
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