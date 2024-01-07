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Не достигли компромисса. Ювентус отказывается от хавбека Манчестер Сити

Италия
Обновлено

Калвина Филлипс в поисках другого клуба

Не достигли компромисса. Ювентус отказывается от хавбека Манчестер Сити

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

"Ювентус" отказался от полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, сообщает Фабрицио Романо в Х.

Причиной такого решения стали неприемлемые для туринского клуба условия после переговоров с "Манчестер Сити" по поводу арендных платежей и зарплаты.

Напомним, в этом сезоне Филлипс забил 1 гол в 10 матчах.

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Калвин Филлипс
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.01.2024 в 15:34
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.01.2024 в 15:34
Это кто?
Ответить
0
0

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