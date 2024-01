Не достигли компромисса. Ювентус отказывается от хавбека Манчестер Сити

"Ювентус" отказался от полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, сообщает Фабрицио Романо в Х.

Причиной такого решения стали неприемлемые для туринского клуба условия после переговоров с "Манчестер Сити" по поводу арендных платежей и зарплаты.

⚪️⚫️ Juventus have no intention to proceed for Kalvin Phillips deal at current conditions after talks with Man City on loan fee/salary coverage.



Newcastle remain interested in Kalvin Phillips, race open to more clubs. ????????????????????????????



Juventus priority is now Tiago Djaló as new centre back. pic.twitter.com/Nyaov6S0aD