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Не достигли компромисса. Ювентус отказывается от хавбека Манчестер Сити
Калвина Филлипс в поисках другого клуба
Фото: twitter.com/LUFC
"Ювентус" отказался от полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, сообщает Фабрицио Романо в Х.
Причиной такого решения стали неприемлемые для туринского клуба условия после переговоров с "Манчестер Сити" по поводу арендных платежей и зарплаты.
⚪️⚫️ Juventus have no intention to proceed for Kalvin Phillips deal at current conditions after talks with Man City on loan fee/salary coverage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024
Newcastle remain interested in Kalvin Phillips, race open to more clubs. ????????????????????????????
Juventus priority is now Tiago Djaló as new centre back. pic.twitter.com/Nyaov6S0aD
Напомним, в этом сезоне Филлипс забил 1 гол в 10 матчах.
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